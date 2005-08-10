Ерхан (Зенина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1937
Дата смерти10.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1937
Рождение ребёнка
07.03.1964
Сын: Ерхан Игорь Петрович
Отец ребёнка: Ерхан Петр Васильевич
Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
27.02.1966
Отец ребёнка: Ерхан Петр Васильевич
Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
30.08.1972
Отец ребёнка: Ерхан Петр Васильевич
Туркменистан, г. Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно
Туркменистан, г. Ашхабад
Смерть
10.08.2005