Ерхан (Зенина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрхан (Зенина) Анна Васильевна

Ерхан (Зенина) Анна Васильевна

Место рождения

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.02.1937

Дата смерти

10.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1937

Отец: Зенин Василий Яковлевич

Мать: Рыбникова Агрофена Антоновна

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.03.1964

Сын: Ерхан Игорь Петрович

Отец ребёнка: Ерхан Петр Васильевич

Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
27.02.1966

Сын: Ерхан Сергей Петрович

Отец ребёнка: Ерхан Петр Васильевич

Туркменистан, г. Ашхабад
Рождение ребёнка
30.08.1972

Сын: Ерхан Александр Петрович

Отец ребёнка: Ерхан Петр Васильевич

Туркменистан, г. Ашхабад
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерхан Петр Васильевич

Туркменистан, г. Ашхабад
Смерть
10.08.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close