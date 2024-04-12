Гусева - Зетилова (Лопнева) Капитолина Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1851
Отец: Лопнев Андрей Петрович
Мать: Лопнева Анна Тимофеевна
Бракосочетание
29.11.1871
Муж: Гусев Григорий
Москва, город федерального значения Москва
Вторым браком
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно