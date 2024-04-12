Гусева - Зетилова (Лопнева) Капитолина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева - Зетилова (Лопнева) Капитолина Андреевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

24.10.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1851

Отец: Лопнев Андрей Петрович

Мать: Лопнева Анна Тимофеевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
29.11.1871

Муж: Гусев Григорий

Москва, город федерального значения Москва
Вторым браком
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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