Борисова (Коломыцева) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Коломыцев Михаил
Мать: Коломыцева Елена
Рождение ребёнка
04.01.1964
Сын: Борисов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Борисов Александр Михайлович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно