Борисова (Коломыцева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Коломыцева) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Коломыцев Михаил

Мать: Коломыцева Елена

Рождение ребёнка
04.01.1964

Сын: Борисов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Борисов Александр Михайлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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