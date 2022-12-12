Борисов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Борисов Михаил
Мать: Борисова Анна
Рождение ребёнка
04.01.1964
Сын: Борисов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Борисова Валентина Михайловна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно