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Борисов Александр Михайлович

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Место рождения

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Борисов Михаил

Мать: Борисова Анна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.01.1964

Сын: Борисов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Борисова Валентина Михайловна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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