Брусенцев Федор Антонович
Место рождения
Дата рождения08.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852
Бракосочетание
08.11.1870
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: Кокоткина (Брусенцева) Акилина (Акулина) Федоровна
Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1876
Дочь: (Брусенцева) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1883
Сын: Брусенцев Федор Федорович
Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1885
Сын: Брусенцев Александр Федорович
Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1888
Дочь: Лепина (Брусенцева) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1888
Дочь: Крюкова (Брусенцева) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно