Брусенцев Федор Антонович 08.02.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брусенцев Федор Антонович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1852

Отец: Брусенцев Антон Васильевич

Мать: Брусенцева Фекла Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1870

Жена: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: Кокоткина (Брусенцева) Акилина (Акулина) Федоровна

Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1876

Дочь: (Брусенцева) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1883

Сын: Брусенцев Федор Федорович

Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Сын: Брусенцев Александр Федорович

Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1888

Дочь: Лепина (Брусенцева) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1888

Дочь: Крюкова (Брусенцева) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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