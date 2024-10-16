Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1870
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: Кокоткина (Брусенцева) Акилина (Акулина) Федоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович
Рождение ребёнка
06.08.1876
Дочь: (Брусенцева) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович
Рождение ребёнка
20.04.1883
Сын: Брусенцев Федор Федорович
Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович
Рождение ребёнка
04.08.1885
Сын: Брусенцев Александр Федорович
Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович
Рождение ребёнка
05.03.1888
Дочь: Лепина (Брусенцева) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович
Рождение ребёнка
05.03.1888
Дочь: Крюкова (Брусенцева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович
Смерть
Неизвестно