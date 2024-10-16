Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусенцева (Шеховцова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: Кокоткина (Брусенцева) Акилина (Акулина) Федоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.08.1876

Дочь: (Брусенцева) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1883

Сын: Брусенцев Федор Федорович

Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Сын: Брусенцев Александр Федорович

Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1888

Дочь: Лепина (Брусенцева) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.03.1888

Дочь: Крюкова (Брусенцева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Брусенцев Федор Антонович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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