Брусенцева Фекла Семеновна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБрусенцева Фекла Семеновна

Брусенцева Фекла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

11.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусенцев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Брусенцев Павел Антонович

Отец ребёнка: Брусенцев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Базарова (Брусенцева) Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Брусенцев Антон Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1852

Сын: Брусенцев Федор Антонович

Отец ребёнка: Брусенцев Антон Васильевич

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
11.02.1915
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.