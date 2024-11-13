Брусенцева Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти11.02.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Брусенцев Павел Антонович
Отец ребёнка: Брусенцев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Базарова (Брусенцева) Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Брусенцев Антон Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1852
Сын: Брусенцев Федор Антонович
Отец ребёнка: Брусенцев Антон Васильевич
Смерть
11.02.1915