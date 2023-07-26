Иван Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Константин Иванов

Мать: Аграфена Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ипат Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1828

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Алексеева

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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