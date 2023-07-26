Иван Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Константин Иванов
Мать: Аграфена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ипат Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Алексеева
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно