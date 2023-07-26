Дарья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Константинов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Константинов

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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