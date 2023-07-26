Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Константинов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Константинов
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно