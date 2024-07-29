Шипиловский Андрей Александрович
Место рожденияБизярский завод Осинской округи
Дата рождения30.12.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1788
Отец: Шипиловский Александр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1813
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Ижевский оружейный завод
Рождение ребёнка
26.03.1823
Сын: Шипиловский Захар Андреевич
Мать ребёнка: Романова Марина Дорофеевна
Смерть
Неизвестно