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Шипиловский Андрей Александрович

Место рождения

Бизярский завод Осинской округи

Дата рождения

30.12.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1788

Отец: Шипиловский Александр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1813

Жена: Романова Марина Дорофеевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Ижевский оружейный завод
Рождение ребёнка
26.03.1823

Сын: Шипиловский Захар Андреевич

Мать ребёнка: Романова Марина Дорофеевна

Смерть
Неизвестно

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