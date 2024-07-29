Романова Марина Дорофеевна
Место рожденияпочинок Воскресенский, Ижевский завод
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Романов Дорофей Романович
Мать: Неонила Яковлевна
Бракосочетание
17.01.1813
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Ижевский оружейный завод
Рождение ребёнка
26.03.1823
Сын: Шипиловский Захар Андреевич
Отец ребёнка: Шипиловский Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно