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Романова Марина Дорофеевна

Место рождения

починок Воскресенский, Ижевский завод

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Романов Дорофей Романович

Мать: Неонила Яковлевна

Бракосочетание
17.01.1813

Муж: Шипиловский Андрей Александрович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Ижевский оружейный завод
Рождение ребёнка
26.03.1823

Сын: Шипиловский Захар Андреевич

Отец ребёнка: Шипиловский Андрей Александрович

Смерть
Неизвестно

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