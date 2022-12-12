Манаева Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1981
Отец ребёнка: Манаев Игорь Егорович
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Андреева Елена Игоревна
Отец ребёнка: Манаев Игорь Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно