Манаева Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1981

Сын: Манаев Антон Игоревич

Отец ребёнка: Манаев Игорь Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Андреева Елена Игоревна

Отец ребёнка: Манаев Игорь Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Игорь Егорович

Смерть
Неизвестно
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