Манаев Игорь Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манаев Егор Еремеевич
Мать: Манаева Тамара
Рождение ребёнка
16.12.1981
Мать ребёнка: Манаева Мария Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Андреева Елена Игоревна
Мать ребёнка: Манаева Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манаева Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно