Манаев Игорь Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Игорь Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манаев Егор Еремеевич

Мать: Манаева Тамара

Рождение ребёнка
16.12.1981

Сын: Манаев Антон Игоревич

Мать ребёнка: Манаева Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Андреева Елена Игоревна

Мать ребёнка: Манаева Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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