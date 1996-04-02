Родикова (Луговская) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родикова (Луговская) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

04.11.1917

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Вычислено 1889 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917

Отец: Луговской Василий Дмитриевич

Мать: Луговская Евпраксия Васильевна

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.08.1936

Дочь: Уланова Руфина Васильевна

Отец ребёнка: Родиков Василий Матвеевич

Казальцево, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родиков Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.1996
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