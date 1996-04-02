Родикова (Луговская) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1917
Дата смерти02.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1917
Рождение ребёнка
09.08.1936
Дочь: Уланова Руфина Васильевна
Отец ребёнка: Родиков Василий Матвеевич
Казальцево, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родиков Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.1996