Калужинов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти24.12.1873 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Домна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Калужинов Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Домна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Калужинов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Домна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Фекла Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Домна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Калужинов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Калужинова Домна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Калужинова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калужинова Домна
Смерть
24.12.1873 ст.