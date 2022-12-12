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Калужинов Алексей Михайлович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

24.12.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Калужинов Михаил Саввич

Мать: Калужинова Агриппина Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Домна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Калужинов Максим Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Домна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Калужинов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Домна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Фекла Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Домна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Калужинов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Калужинова Домна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Калужинова Домна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Домна

Смерть
24.12.1873 ст.
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