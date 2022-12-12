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Калужинов Григорий Алексеевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

16.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Калужинов Алексей Михайлович

Мать: Калужинова Домна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калужинов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Калужинова Варвара Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Калужинова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Калужинова Варвара Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Варвара Петровна

Смерть
16.11.1897 ст.
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