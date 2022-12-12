Калужинов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти16.11.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Калужинов Алексей Михайлович
Мать: Калужинова Домна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Калужинов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Калужинова Варвара Петровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Калужинова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Калужинова Варвара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1897 ст.