Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шашкин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канануха Мария Яковлева

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канануха (Бородин) Яков Петрович

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Канануха Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Канануха (Бородин) Яков Петрович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1924

Дочь: Толмачёва (Канануха) Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Канануха (Бородин) Яков Петрович

Рождение ребёнка
17.03.1926

Дочь: Канануха Александра Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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