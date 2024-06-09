Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шашкин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канануха Мария Яковлева
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Канануха Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Канануха (Бородин) Яков Петрович
Рождение ребёнка
19.01.1924
Дочь: Толмачёва (Канануха) Серафима Яковлевна
Отец ребёнка: Канануха (Бородин) Яков Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1926
Дочь: Канануха Александра Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно