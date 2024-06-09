Канануха (Бородин) Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канануха (Бородин) Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
23.05.1908

Дочь: Канануха Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1924

Дочь: Толмачёва (Канануха) Серафима Яковлевна

Мать ребёнка: Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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