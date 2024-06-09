Канануха (Бородин) Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1908
Дочь: Канануха Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1924
Дочь: Толмачёва (Канануха) Серафима Яковлевна
Мать ребёнка: Канануха (Шашкина) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно