Анисимова Олеся Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Олеся Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1983

Отец: Анисимов Сергей Владиславович

Мать: Тимиршина Тамара Андреевна

Бракосочетание
14.03.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.2006

Дочь: Шепелева Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.2008

Сын: Шепелев Максимилиан Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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