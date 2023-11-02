Анисимов Сергей Владиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960
Отец: Анисимов Владислав
Мать: Анисимова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1983
Дочь: Анисимова Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Тимиршина Тамара Андреевна
Смерть
Неизвестно