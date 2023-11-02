Анисимов Сергей Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Сергей Владиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1957 г.р.

Дети

1983 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1960

Отец: Анисимов Владислав

Мать: Анисимова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимиршина Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
03.12.1983

Дочь: Анисимова Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Тимиршина Тамара Андреевна

Смерть
Неизвестно

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