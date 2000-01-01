Forderer Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Forderer Joseph

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Förderer Sebastianus F

Мать: Forderer Carolina

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