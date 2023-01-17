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Förderer Sebastianus F

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Место рождения

Offenbach, Landau, Bavaria

Дата рождения

22.02.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1779 и 1781 г.р.

Мать

1778 г.р.

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1806

Отец: Foerderer (föerderer) Josephus F

Мать: Maria Elisabetha

Offenbach, Landau, Bavaria
Крещение
22.02.1806
Offenbach, Bayern, Germany
Место жительства
1806
Бракосочетание
1829

Жена: Forderer Carolina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Forderer Jakob

Мать ребёнка: Forderer Carolina

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Katharina

Мать ребёнка: Forderer Carolina

Рождение ребёнка
1847

Сын: Forderer Joseph

Мать ребёнка: Forderer Carolina

Иммиграция
1849
America
Смерть
Неизвестно
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