Förderer Sebastianus F
Место рожденияOffenbach, Landau, Bavaria
Дата рождения22.02.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1806
Отец: Foerderer (föerderer) Josephus F
Мать: Maria Elisabetha
Offenbach, Landau, Bavaria
Крещение
22.02.1806
Offenbach, Bayern, Germany
Место жительства
1806
Бракосочетание
1829
Жена: Forderer Carolina
Рождение ребёнка
1832
Сын: Forderer Jakob
Мать ребёнка: Forderer Carolina
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Katharina
Мать ребёнка: Forderer Carolina
Рождение ребёнка
1847
Сын: Forderer Joseph
Мать ребёнка: Forderer Carolina
Иммиграция
1849
America
Смерть
Неизвестно