Forderer (Bleyle) Carolina
Место рождения
Дата рождения?.12.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1829
Рождение ребёнка
1832
Сын: Forderer Jakob
Отец ребёнка: Förderer Sebastianus F
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Katharina
Отец ребёнка: Förderer Sebastianus F
Рождение ребёнка
1847
Сын: Forderer Joseph
Отец ребёнка: Förderer Sebastianus F
Смерть
Неизвестно