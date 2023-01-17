Forderer (Bleyle) Carolina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиForderer (Bleyle) Carolina

Forderer (Bleyle) Carolina

avatar

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

?.12.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
1829

Муж: Förderer Sebastianus F

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Forderer Jakob

Отец ребёнка: Förderer Sebastianus F

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Katharina

Отец ребёнка: Förderer Sebastianus F

Рождение ребёнка
1847

Сын: Forderer Joseph

Отец ребёнка: Förderer Sebastianus F

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close