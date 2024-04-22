Алексеева (Арефьева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Арефьева) Нина Васильевна

Алексеева (Арефьева) Нина Васильевна

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

06.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Арефьев Василий Петрович

Мать: Арефьева Анна Никитична

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1969

Сын: Алексеев Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Алексеев Виктор Григорьевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1975

Сын: Алексеев Динис Викторович

Отец ребёнка: Алексеев Виктор Григорьевич

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close