Алексеева (Арефьева) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1939
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Отец: Арефьев Василий Петрович
Мать: Арефьева Анна Никитична
Рождение ребёнка
21.08.1969
Сын: Алексеев Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Алексеев Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1975
Сын: Алексеев Динис Викторович
Отец ребёнка: Алексеев Виктор Григорьевич
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия