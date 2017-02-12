Алексеев Виктор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1939
Дата смерти12.02.2017
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939
Отец: Алексеев Григорий
Рождение ребёнка
21.08.1969
Сын: Алексеев Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Алексеева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1975
Сын: Алексеев Динис Викторович
Мать ребёнка: Алексеева Нина Васильевна
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
12.02.2017
Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область