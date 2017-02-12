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Алексеев Виктор Григорьевич

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

28.11.1939

Дата смерти

12.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1939

Отец: Алексеев Григорий

Мать: Алексеева Александра Яковлевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.08.1969

Сын: Алексеев Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Алексеева Нина Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1975

Сын: Алексеев Динис Викторович

Мать ребёнка: Алексеева Нина Васильевна

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
12.02.2017
Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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