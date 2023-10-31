Арефьев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1939
Дочь: Алексеева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Арефьева Анна Никитична
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1941
Дочь: Шмакова Томара Васильевна
Мать ребёнка: Арефьева Анна Никитична
Смерть
1942