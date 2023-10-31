Арефьев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1939

Дочь: Алексеева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Арефьева Анна Никитична

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1941

Дочь: Шмакова Томара Васильевна

Мать ребёнка: Арефьева Анна Никитична

Смерть
1942
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