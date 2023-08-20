Куцкая Любовь Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцкая Любовь Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Вербицкая Екатерина

Рождение ребёнка
14.11.1964

Дочь: Куцкая Наталья Петровна

Отец ребёнка: Куцкий Петр Макарович

Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Суслова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Куцкий Петр Макарович

Рождение ребёнка
22.01.1974

Дочь: Подоляко Валентина Петровна

Отец ребёнка: Куцкий Петр Макарович

Смерть
Неизвестно
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