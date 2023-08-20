Куцкий Петр Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1964
Дочь: Куцкая Наталья Петровна
Мать ребёнка: Куцкая Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
22.01.1969
Дочь: Суслова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Куцкая Любовь Илларионовна
Рождение ребёнка
22.01.1974
Дочь: Подоляко Валентина Петровна
Мать ребёнка: Куцкая Любовь Илларионовна
Смерть
Неизвестно