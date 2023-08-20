Куцкий Петр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцкий Петр Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
14.11.1964

Дочь: Куцкая Наталья Петровна

Мать ребёнка: Куцкая Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
22.01.1969

Дочь: Суслова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Куцкая Любовь Илларионовна

Рождение ребёнка
22.01.1974

Дочь: Подоляко Валентина Петровна

Мать ребёнка: Куцкая Любовь Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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