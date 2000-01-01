(Семакина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семакина) Анна

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Место рождения

Тарасовское, Удмуртия

Дата рождения

22.05.1919

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1919

Отец: Семакин Иван

Мать: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
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