(Трефилова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трефилова) Ирина

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

02.05.1890

Пол

Женский

Отец

С 1828 по 1829 г.р.

Мать

Муж

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1890

Отец: Трефилов Василий

Мать: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Мертворожденная дочь

Отец ребёнка: Семакин Иван

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
25.10.1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Семакин Иван

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Семакин Иван

Отец ребёнка: Семакин Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1918

Сын: Семакин Иван

Отец ребёнка: Семакин Иван

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.05.1919

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Семакин Иван

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Иван

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семакин Иван

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семакин Иван

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