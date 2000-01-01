(Трефилова) Ирина
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения02.05.1890
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1890
Отец: Трефилов Василий
Мать: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Мертворожденная дочь
Отец ребёнка: Семакин Иван
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
25.10.1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Семакин Иван
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Семакин Иван
Отец ребёнка: Семакин Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1918
Сын: Семакин Иван
Отец ребёнка: Семакин Иван
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.05.1919
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Семакин Иван
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Иван
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семакин Иван
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семакин Иван