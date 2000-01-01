Семакин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Мертворожденная дочь
Мать ребёнка: Ирина
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Семакин Иван
Мать ребёнка: Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1918
Сын: Семакин Иван
Мать ребёнка: Ирина
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина