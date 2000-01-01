Семакин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
1914 г.р.
1918 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Мертворожденная дочь

Мать ребёнка: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
25.10.1911

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Семакин Иван

Мать ребёнка: Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1918

Сын: Семакин Иван

Мать ребёнка: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.05.1919

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

Тарасовское, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

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