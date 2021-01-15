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Сыроватский Михаил Васильевич

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Место рождения

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

22.04.1942

Дата смерти

15.01.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Харат, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.01.1967

Сын: Сыроватский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сыроватская Алла Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.09.1971

Дочь: Плохотникова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Сыроватская Алла Николаевна

Смерть
15.01.2021
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