Сыроватский Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1942
Дата смерти15.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1967
Сын: Сыроватский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сыроватская Алла Николаевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.09.1971
Дочь: Плохотникова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Сыроватская Алла Николаевна
Смерть
15.01.2021