Эпштейн Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭпштейн Александр Фёдорович

Эпштейн Александр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эпштейн Федор Савельевич

Мать: Штрайм Ольга Израильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Александровна

Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1955

Сын: Морозов Борис Александрович

Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.