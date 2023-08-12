Эпштейн Александр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эпштейн Федор Савельевич
Мать: Штрайм Ольга Израильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Александровна
Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1955
Сын: Морозов Борис Александрович
Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно