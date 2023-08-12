Морозова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1955
Сын: Морозов Борис Александрович
Отец ребёнка: Эпштейн Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Александровна
Отец ребёнка: Эпштейн Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Александровна
Смерть
Неизвестно