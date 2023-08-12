Морозова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1955

Сын: Морозов Борис Александрович

Отец ребёнка: Эпштейн Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: Эпштейн Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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