Штрайм Ольга Израильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрайм Ольга Израильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Лев Фёдорович

Отец ребёнка: Эпштейн Федор Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Лев Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эпштейн Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Эпштейн Федор Савельевич

Смерть
Неизвестно

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