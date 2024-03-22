Борис Васильев
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Василий Парфёнов
Мать: Зеновия Власова
Бракосочетание
До 1753
Жена: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
13.06.1754
Дочь: Акулина Борисова
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
28.01.1755 ст.
Сын: Василий Борисов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Место жительства
1755
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Елена Борисова
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яков Борисов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
08.06.1761 ст.
Сын: Фёдор Борисов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
03.02.1762 ст.
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна Борисова
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Михей Борисов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кузьма Борисов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Рождение ребёнка
26.09.1771 ст.
Сын: Иван Борисов
Мать ребёнка: Ирина Борисова
Рождение ребёнка
03.05.1778 ст.
Сын: Тимофей Борисов
Мать ребёнка: Ирина Захарова
Смерть
1802