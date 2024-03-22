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Борис Васильев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Василий Парфёнов

Мать: Зеновия Власова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1753

Жена: Ирина Захарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1754

Дочь: Акулина Борисова

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1755 ст.

Сын: Василий Борисов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1755
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Елена Борисова

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яков Борисов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1761 ст.

Сын: Фёдор Борисов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1762 ст.

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна Борисова

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Михей Борисов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кузьма Борисов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1771 ст.

Сын: Иван Борисов

Мать ребёнка: Ирина Борисова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1778 ст.

Сын: Тимофей Борисов

Мать ребёнка: Ирина Захарова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1802
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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