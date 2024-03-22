Ирина Захарова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Захар Иудин
Мать: Ксения Филиппова
Бракосочетание
До 1753
Муж: Борис Васильев
Рождение ребёнка
13.06.1754
Дочь: Акулина Борисова
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
28.01.1755 ст.
Сын: Василий Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Место жительства
1755
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Елена Борисова
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яков Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
08.06.1761 ст.
Сын: Фёдор Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
03.02.1762 ст.
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Михей Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Кузьма Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
03.05.1778 ст.
Сын: Тимофей Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Смерть
Неизвестно