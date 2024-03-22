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Ирина Захарова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Захар Иудин

Мать: Ксения Филиппова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1753

Муж: Борис Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1754

Дочь: Акулина Борисова

Отец ребёнка: Борис Васильев

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1755 ст.

Сын: Василий Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1755
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Елена Борисова

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яков Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1761 ст.

Сын: Фёдор Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1762 ст.

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Михей Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Кузьма Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1778 ст.

Сын: Тимофей Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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