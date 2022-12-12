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Мамаев Василий Михайлович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

07.07.1845

Дата смерти

20.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1845

Отец: Мамаев Михаил Михайлович

Мать: Мамаева Матрона Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.09.1866 ст.

Жена: Мамаева Евфимия Ефремовна

МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 21 год первый брак невеста Быстрицкого прихода дер. Семаковской крест. Ефрема Семакова дочь 22 года поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Захар и Иван... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
20.12.1884
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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