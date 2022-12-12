Мамаев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.07.1845
Дата смерти20.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1845
Отец: Мамаев Михаил Михайлович
Мать: Мамаева Матрона Ивановна
Бракосочетание
30.09.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 21 год первый брак невеста Быстрицкого прихода дер. Семаковской крест. Ефрема Семакова дочь 22 года поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Захар и Иван... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1884