Мамаева (Огородникова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Огородникова) Матрона Ивановна

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Место рождения

д. Огородникова

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

01.04.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Огородников Иван Евстеевич

Мать: не указана

д. Огородникова
Вязовский приход
Бракосочетание
18.07.1836

Муж: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Мамаев Семён Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1845

Сын: Мамаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Мамаев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.08.1851

Дочь: Мамаева Васса Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.09.1855

Дочь: Мамаева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.04.1865 ст.
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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