Мамаева (Огородникова) Матрона Ивановна
Место рожденияд. Огородникова
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти01.04.1865 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Огородников Иван Евстеевич
Мать: не указана
д. Огородникова
Вязовский приход
Бракосочетание
18.07.1836
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1845
Сын: Мамаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
06.01.1850
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1851
Дочь: Мамаева Васса Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1855
Дочь: Мамаева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.04.1865 ст.