Огородников Иван Евстеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Иван Евстеевич

Место рождения

д. Огородникова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Огородникова
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мамаева Матрона Ивановна

Мать ребёнка: не указана

д. Огородникова
Вязовский приход
Место жительства
Неизвестно
д. Огородникова
Смерть
Неизвестно
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