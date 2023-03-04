Огородников Иван Евстеевич
Место рожденияд. Огородникова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Огородникова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мамаева Матрона Ивановна
Мать ребёнка: не указана
д. Огородникова
Вязовский приход
Место жительства
Неизвестно
д. Огородникова
Смерть
Неизвестно