Мамаева (Семакова) Евфимия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 21 год первый брак невеста Быстрицкого прихода дер. Семаковской крест. Ефрема Семакова дочь 22 года поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Захар и Иван... Показать все
Смерть
После 1866