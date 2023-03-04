Мамаева (Семакова) Евфимия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Семакова) Евфимия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.09.1866 ст.

Муж: Мамаев Василий Михайлович

МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 21 год первый брак невеста Быстрицкого прихода дер. Семаковской крест. Ефрема Семакова дочь 22 года поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Захар и Иван... Показать все
Смерть
После 1866
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