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Кузнецова (Грива) Анна Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Грива Харитон

Мать: Грива (Романенко) Анна

Бракосочетание
?.01.1905

Муж: Кузнецов Никифор Иоаннов

Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Филиппова (Кузнецова) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор Иоаннов

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Полякова (Кузнецова) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Никифор Иоаннов

Смерть
Около 1953

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