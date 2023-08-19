Кузнецова (Грива) Анна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Грива Харитон
Мать: Грива (Романенко) Анна
Бракосочетание
?.01.1905
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Филиппова (Кузнецова) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор Иоаннов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Полякова (Кузнецова) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Никифор Иоаннов
Смерть
Около 1953