Полякова (Кузнецова) Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаронова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно