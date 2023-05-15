Полякова (Кузнецова) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Кузнецова) Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кузнецов Никифор Иванович

Мать: Кузнецова Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаронова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Поляков Андрей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Андрей Матвеевич

Смерть
Неизвестно