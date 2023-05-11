Захаров Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.
Сын: Захаров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Захарова Евфимия Петровна
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно