Захаров Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.

Сын: Захаров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Захарова Евфимия Петровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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