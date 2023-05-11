Захарова Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евфимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
21.11.1897 ст.

Сын: Захаров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Яковлевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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