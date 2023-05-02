Емельяненко Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяненко Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1908

Отец: Емельяненко Павел

Мать: Алена

Рождение ребёнка
?.10.1930

Дочь: Даниленко Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
16.09.1936

Дочь: Даниленко Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
03.01.1950

Дочь: Смекалина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич

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