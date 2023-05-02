Емельяненко Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1908
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1908
Отец: Емельяненко Павел
Мать: Алена
Рождение ребёнка
?.10.1930
Дочь: Даниленко Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
16.09.1936
Дочь: Даниленко Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
03.01.1950
Дочь: Смекалина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич