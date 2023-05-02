Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905
Отец: Даниленко Или Подберезкин Сергей
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
?.10.1930
Дочь: Даниленко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Емельяненко Мария Павловна
Рождение ребёнка
16.09.1936
Дочь: Даниленко Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Емельяненко Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1950
Дочь: Смекалина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Емельяненко Мария Павловна