Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко Или Подберезкин Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1905

Отец: Даниленко Или Подберезкин Сергей

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
?.10.1930

Дочь: Даниленко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Емельяненко Мария Павловна

Рождение ребёнка
16.09.1936

Дочь: Даниленко Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Емельяненко Мария Павловна

Рождение ребёнка
03.01.1950

Дочь: Смекалина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Емельяненко Мария Павловна

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