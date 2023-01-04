Жижина Елена Владимировна (Андрейкина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижина Елена Владимировна (Андрейкина) Елена Владимировна

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Место рождения

Ст. Ермолино Ивановская обл. Ивановский район

Дата рождения

19.03.1958

Дата смерти

04.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958

Отец: Андрейкин Владимир Иванович

Мать: Андрейкина (Козлова) Клара Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жижин Алексей Александрович

Бракосочетание
26.07.1977

Муж: Жижин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
23.08.1978

Дочь: Лоренц (Жижина) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Жижин Алексей Александрович

Смерть
04.01.2023

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