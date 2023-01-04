Жижина Елена Владимировна (Андрейкина) Елена Владимировна
Место рожденияСт. Ермолино Ивановская обл. Ивановский район
Дата рождения19.03.1958
Дата смерти04.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.07.1977
Рождение ребёнка
23.08.1978
Дочь: Лоренц (Жижина) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Жижин Алексей Александрович
Смерть
04.01.2023