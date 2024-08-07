Андрейкин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрейкин Владимир Иванович

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Место рождения

Ермолино Ивановский район

Дата рождения

25.02.1934

Дата смерти

21.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934

Отец: Андрейкин Иван

Мать: Андрейкина (Пиминова) Екатерина

Рождение ребёнка
19.03.1958

Дочь: Жижина Елена Владимировна (Андрейкина) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Андрейкина (Козлова) Клара Георгиевна

Смерть
21.01.1991
Умер от рака левого лёгкого с множественными метастазами

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