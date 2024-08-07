Андрейкин Владимир Иванович
Место рожденияЕрмолино Ивановский район
Дата рождения25.02.1934
Дата смерти21.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1934
Отец: Андрейкин Иван
Рождение ребёнка
19.03.1958
Дочь: Жижина Елена Владимировна (Андрейкина) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Андрейкина (Козлова) Клара Георгиевна
Смерть
21.01.1991
Умер от рака левого лёгкого с множественными метастазами