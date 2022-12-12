Никитенко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1922

Дочь: Есипенко Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Никитенко Анастасия Исакиевна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитенко Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Никитенко Анастасия Исакиевна

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